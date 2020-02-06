Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü

Çin'de esas mesleği hastane eczacılığı olan 28 yaşındaki bir adam 10 gün boyunca koronavirüsle mücadele kapsamında görev yaptıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre 28 yaşındaki hastane eczacısı Song Yingjie, Çin'deki koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Hunan bölgesinde çalıştığı hastanenin dışında otoyoldaki bir kontrol noktasında görevlendirildi.

Haberde 25 Ocak itibariyle koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla otoyoldaki şoförlerin ateşini ölçen sağlık çalışanının 10 gün izin yapmadan aralıksız çalıştığı belirtildi.

Geceleri çalışan Song mesai bitiminde dinlendiği yurtta ölü bulundu. 28 yaşındaki adamın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Chinese hospital pharmacist, 28, dies after 10 straight days helping fight coronavirus https://t.co/zqsCBeFjVt — SCMP News (@SCMPNews) February 6, 2020

​Çalıştığı hastanede tıbbi malzeme yönetimi ve dağıtımından sorumlu kişi olarak çalışan Song Yingjie 3 yıldır bu mesleği yapıyordu.

Meslektaşlarının onu çalışkan ve yardımsever biri olarak nitelendirdiği ve ani ölümünden dolayı büyük bir sarsıntı yaşadıkları belirtildi.

Song ile aynı hastanede çalışan Yang Dan Beijing News tarafından yayınlanan bir raporda şunları söyledi:

"Ekibin değerli bir üyesiydi ve parlak bir geleceği olabilirdi. Çok motive olmuş, çalışkan biriydi ve asla şikayet etmezdi.”

Song'un, çalışma arkadaşlarına her şey biraz sakinleştikten sonra geçen ay koronavirisün çıkış noktası Vuhan'ın olduğu Hubei eyaletinde mahsur kalan kız kardeşini ziyaret etmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Koronavirüs salgınında can kaybının 564'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirildi.





