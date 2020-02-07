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10:35 07 Şubat 2020
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    ABD Başkanı Donald Trump - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

    Şi ile Trump, koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmasını görüştü: Çin halkı şüphesiz salgınla mücadelede zafer kazanacak

    © AFP 2019 / JIM WATSON
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (101)
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye, ülkesindeki salgın durumunu soğukkanlılıkla değerlendirmesi ve makul önlemler alması çağrısı yaparak iki ülke arasında ticari konulardaki ayrılıkları da diyalog yoluyla çözmeyi umduklarını belirtti.

    Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şi, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile ülkesindeki yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını ve iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını ele aldı.

    Trump’ın, Çin’in salgınla mücadelesine yönelik olumlu değerlendirmelerini takdir ettiklerini ve iki ülkenin salgın konusunda yakın iletişimde olduğunu belirten Şi, salgınla mücadelede alınan önlemlerin adım adım sonuç vermeye başladığını ve bunu yenmek için inanç ve kabiliyetlerinin tam olduğunu ifade etti.

    "Salgın hastalıklarına karşı tüm ülkelerin makul şekilde önlem alması gerekiyor" diyen Şi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının, ülkelere aşırı tepki göstermemeleri çağrısını anımsattı.

    'ABD, salgınla mücadele önlemlerini makul şekilde düzenlemeli'

    Devlet Başkanı Şi, "ABD’nin soğukkanlılıkla salgını değerlendirmesini ve salgınla mücadele önlemlerini makul bir şekilde düzenlemesini umuyoruz" ifadelerini kullanarak iki ülkenin yakın iletişimi sürdürebileceğini ve salgınla birlikte mücadele edebileceğini dile getirdi.

    İki ülke arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin de Çin lideri Şi, bu anlaşmanın iki tarafın, aralarında farklılıklar bulunmasına rağmen karşılıklı eşitlik ve saygı ruhu temelinde diyalog ve müzakereyle kabul edilebilir çözüm yöntemleri bulabileceğini gösterdiğini ifade etti.

    Çin ve ABD'nin orta yolda buluşmasını beklediklerini kaydeden Şi, iki ülkenin, ilişkilerini yeni yılda doğru yolda geliştirmeye yönelik beklentilerini ifade etti. 

    'ABD, Çin'in salgınla mücadelesini destekliyor'

    ABD Başkanı Trump da ABD’nin tüm gücüyle Çin’in salgınla mücadelesini desteklediğini belirterek, uzman göndermek dahil her türlü yöntemle bu ülkeye yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. 

    "İnanıyorum ki Şi Cinping’in liderliği altında Çin halkı şüphesiz salgınla mücadelede zafer kazanacak" ifadelerini kullanan Trump, Çin ekonomisinin gelişeceğine inandıklarını ve salgınla mücadelede soğukkanlılıkla hareket edeceklerini vurguladı. 

    Çin Dışişleri Bakanlığı hafta içinde yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’de salgının ortaya çıkmasından sonra aldığı önlemleri aşırı bulduklarını bildirmiş ve bu ülkeye soğukkanlılıkla hareket etmesi çağrısında bulunmuştu. 

    Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) gün içinde yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıkmış, virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e ulaşmıştı.

    Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (101)
    Etiketler:
    Telefon görüşmesi, Koronavirüs, ABD - Çin Ticaret Savaşı, Ticaret savaşı, Donald Trump, Şi Cinping, ABD, Çin
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