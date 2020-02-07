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11:03 07 Şubat 2020
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    Japonya'da karantinadaki gemide vaka sayısı 61'e yükseldi, veri tartışması başladı

    © AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (90)
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    Japonya’da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan cruise gemisinde bulunan 41 yolcuda daha virüs tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 61’e yükseldi. Bununla birlikte Japonya 80 vakayla, Çin’in ardından en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu. Ancak yetkililerin gemideki vakaları genele dahil etmemesi veri tartışmasını beraberinde getirdi.

    Japonya’nın Yokohama limanında günlerdir karantina altında bulunan ve 3711 kişiyi taşıyan ‘Diamond Princess’ adlı lüks yolcu gemisindeki vaka sayısı son 24 saatte 61'e yükseldi.

    Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, hastalık semptomları gösteren ya da virüs saptanmış kişilerle yakın temasta bulanan 273 yolcuya yapılan testlerde 41 yeni vaka tespit ettiklerini açıkladı. Bu kişilerden 21'inin Japan vatandaşı olduğu belirtildi. Virüs taşıyan yolcular hastanelere sevk edildi.

    Geminin en az iki hafta daha karantina altında tutulması bekleniyor. Sadece temiz hava almak için arada kamaralarından çıkmasına izin verilen yolcuların da vaka sayısının giderek artması karşısında bir hayli moralsiz olduğu kaydediliyor.

    © AP Photo / Ben Margot
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    Yolcuların arasında bulunan ve Hong Kong’da gemiden ayrılan 80 yaşındaki bir adamda koronavirüs saptanmasının ardından gemi karantinaya alınmıştı.

    Yetkililer toplam vakayı düşük mü göstermek istiyor

    Son 24 saatte kaydedilen bu yeni verilere göre Çin'den sonra en fazla vaka bu yolcu gemisinde tespit edildi. Ancak bu da ‘veri tartışmasını’ beraberinde getirdi.

    Uzmanlar Diamond Princess'teki vakalarla birlikte, Japonya genelinde virüs taşıdığı tespit edilen kişilerin sayısının en az 80'e çıktığını belirtti.

    Ancak Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemideki vakaları Japonya genelindeki vakalara katmadıklarını vurguladı. Kato, ülkedeki vaka sayısını 21 olarak açıkladı.

    Japon yetkililerin bunu, salgının yayılmasını kontrol altına alabildiklerini göstermek için yaptığını düşünenler de var.

    Bu kişilerden biri olan Kindai Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü Ikuo Tsunoda, “Dünya çapında virüsten etkilenen kişilerin sayısına dair verilere ne zaman baksam birinci sırada elbette Çin yer alıyor ve şu son günlerde ikinci ülke Japonya haline geldi. Bu bir hayli kötü görünüyor” dedi.

    Başkent Tokyo’da 2020 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya, salgınla mücadele etmek amacıyla özel bir görev gücü oluşturdu.

    Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 636'ya ulaştı. Ülke genelinde, virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısını ise 31 bin 161 olarak açıklandı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (90)
    Etiketler:
    Katsunobu Kato, Karantina, Cruise gemisi, Salgın, Koronavirüs, Japonya, Çin
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