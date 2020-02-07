Çin'den yayılan koronavirüs nedeniyle Bangkok'ta maske dağıtan Tayland Sağlık Bakanı, ülkedeki batılı turistlerin maske takma konusunda umursamaz olduklarını söyledi ve "Bu tür insanların ülkeden kovulması lazım" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Çin'den yayılan ve Tayland'da da görülen koronavirüsle ilgili alınan önlemler kapsamında basın mensupları eşliğinde halka maske dağıttı.

Bakan, ülkede bulunan batılı turistlerin ise maske konusunda umursamaz olduklarını ve maske almayı reddettiklerini belirterek tepki gösterdi.

Bir yandan elindeki maskeleri sallarken diğer yandan da "Bu tür insanların ülkeden kovulması lazım" diye tepki gösteren Charnvirakul şunları söyledi:

"Bu 'farang' (Tayland'da batılıları tanımlamak için kullanılan bir kelime) turistler maske takmıyorlar ve vermeye çalıştığımızda da almıyorlar. Onların Tayland'dan kovulmaları lazım. Büyük resimle ilgilenmiyorlar. Maskeleri biz veriyoruz ancak yine de reddediyorlar. MEvcut durumla ilgili herhangi bir düşünceye sahip değiller. Çinliler, Asyalılar, hepsi maske takıyor, ama Avrupalılar takmıyor, inanılmaz. Virüs taşımadıklarını nereden biliyorlar? Tayland'a gelmeden önce herhangi başka bir yerde olabilirler, eğer ülkemizde bu tür insanlar varsa onların kovulması lazım."

Tayland Sağlık Bakanı maske dağıttı: Batılı turistler maske takmayı kabul etmiyor, Tayland'dan kovulmaları lazım https://t.co/zVsWJ8Ie1O pic.twitter.com/rDEdRBYdtx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2020

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​Çin'den yayılan koronavirüs Tayland'da da endişe yaratmış durumda.

Tayland'da görülen koronavirüs taşıyıcılarının ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri açıklanmıştı.

Asya genelinde insanların çoğunluğu tarafından kullanılan yüz maskeleri de tartışma konusu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Tayland ofisi, bir süre önce yaptığı paylaşımda maskelerin 'hastalık semptomları görülmeyen insanlar dışında kullanımının gerekli olmadığını' söylemişti.

Öte yandan, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde ölümleri 618'e çıktığı ve toplam vaka sayısının 22 bin 100'e yükseldiği öğrenildi.