Tayvan, Çin uçuşlarını sınırlandırıyor

Tayvan, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasının ardından Çin'in çok sayıda kentine uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’in pek çok kentine gerçekleştirdiği uçuşlarını durdurdu. Tayvan hükümeti tarafından yapılan açıklamada Pekin, Şangay, Şiamen ve Çengdu kentlerine uçuşların devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kararın, 29 Nisan’a kadar yürürlükte olacağı kaydedildi. Tayvan’dan Çin’e bağlı Makao ve Hong Kong sefer sayılarının ise azaltılacağı bildirildi.

Öte yandan Tayvan’da 16 koronavirüs vakasının görüldüğü öğrenildi.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye ediyor.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.