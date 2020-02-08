Kazakistan’daki kavgada 8 kişi öldü

Basın toplantısında konuşan Turgumbayev’in açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki Jambıl bölgesindeki toplu arbedede olaya karışan 40 kişi yaralandı. Yaralılar arasında silahla yaralananlar da bulunuyor.
Olayda 8 kişi de hayatını kaybetti.
Arbede sırasında görev yapan polis memurları arasından da yaralananlar oldu. Polisler arasında da ateşli silahla yaralananlar mevcut.
Olayla ilgili 47 kişi gözlatına alındı. Üzerlerindeki 2 av tüfeğine de el koyuldu.
Olay Çin etnik kökenli Müslüman bir azınlık olan Dunganların bulunduğu bölgede akşam saatlerinde gerçekleşti.
Tokayev'den hükümet komisyonu kurulması talimatı verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)