Kazakistan’daki kavgada 8 kişi öldü

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Jambıl bölgesinde gerçekleşen toplu kavgada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Turgumbayev’in açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki Jambıl bölgesindeki toplu arbedede olaya karışan 40 kişi yaralandı. Yaralılar arasında silahla yaralananlar da bulunuyor.

Olayda 8 kişi de hayatını kaybetti.

Arbede sırasında görev yapan polis memurları arasından da yaralananlar oldu. Polisler arasında da ateşli silahla yaralananlar mevcut.

Olayla ilgili 47 kişi gözlatına alındı. Üzerlerindeki 2 av tüfeğine de el koyuldu.

Olay Çin etnik kökenli Müslüman bir azınlık olan Dunganların bulunduğu bölgede akşam saatlerinde gerçekleşti.

Tokayev'den hükümet komisyonu kurulması talimatı verdi.