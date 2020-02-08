Hong Kong, Çin'den tahliye edilenleri karantina altına aldı

Lam, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle karantina altına alınanların yüzde 90'ının Hong Konglu olduğunu söyledi.

Tahliye edilenlerin salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina altına alındığını vurgulayan Lam, 148 kişinin evlerinde, 11 kişinin otellerde, 2 kişinin de karantina kamplarında gözetim altında tutulacağını ifade etti.

Lam, 161 kişinin koronavirüsün azami kuluçka süresi olan 14 gün boyunca karantinada tutulacağını, bu süreci ihlal edenlerin 6 aya varan hapis ve para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayılan salgın nedeniyle Çin'de 723, Filipinler'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827'ye ulaşmıştı.