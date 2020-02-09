Tayland medyası: Saldırgan 9 saattir bulunduğu alışveriş merkezinden kaçtı

Tayland’da yayın yapan Thai Rat televizyonu, 20 kişiyi öldüren, 31 kişiyi de yaralayan saldırgan askerin 9 saat boyunca bir grup rehineyi tuttuğu alışveriş merkezinden kaçmayı başardığını bildirdi.

Tayland’da görev yaptığı birlikteki komutanı ve iki subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Taylandlı asker, 9 saat boyunca bir grup rehineyi tuttuğu alışveriş merkezinden kaçmayı başardı.

Thai Rat televizyonun muhabirinin aktardığına göre Jakrapanth Thomma isimli saldırgan asker, alışveriş merkezinin çok katlı otoparkında güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Çatışma sırasında saldırgan, yakınında bulunan bir gaz tüpüne ateş ederek yangın çıkardı ve binadan ayrıldı.

Aktarılan ilk bilgiye göre çatışmada özel kuvvetlerden 2 asker yaralandı.

Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını "Yorgunum" notuyla paylaştı.

2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Kongcheep Tantrawanich, firari askerin çavuş rütbesinde olduğunu söyledi.