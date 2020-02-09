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03:15 09 Şubat 2020
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    Afganistan'da 'ABD askerleri ile Afgan güvenlik güçleri arasında' çatışma: Her iki taraftan da ölü var

    © AFP 2019 / Romeo Gacad
    Asya & Pasifik
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    Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde ABD Özel Kuvvetler askerlerinin Afgan komandolara ve askerlerine destek sağladığı bir bölgede müttefik güçler arasında çatışma çıktı. Yetkililere göre olayda hem ABD hem Afgan askerlerinden can kaybı var.

    ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD güçlerinin Taliban'a karşı Afgan askeri güçlerine destek verdiği Nangarhar vilayetinde iki müttefik güç arasında çatışma yaşandı. 

    ABD'nin Afganistan'daki askeri komutanlığı sözcüsü Sonny Leggett tarafından yapılan açıklamada, "Nangarhar vilayetinde ABD ve Afgan güçleri, müşterek düzenledikleri operasyon sırasında direkt ateşe maruz kaldı" ifadesine yer verildi.

    Afgan yetkililer: Çatışmada 5-6 ABD askeri ve 6 Afgan askeri öldü

    NYT'ye konuşan Afgan yetkililer olayda '5 yada 6 Amerikan askerinin ve 6 Afgan askerinin öldüğünü' bildirirken, ABD'li askeri kaynaklar ise en az 6 Amerikan askerinin öldüğü ya da yaralandığı bilgisini paylaştı.

    Bölge sakinleri, olayın yaşandığı bölgede askeri helikopterlerin uçtuğunu bildirdi. 

    Çatışmanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ABD ve Afgan askerleri arasındaki bir tartışmadan mı yoksa Afganistan ordusuna sızmış Taliban üyelerince gerçekleştirilmiş bir saldırıdan mı kaynaklandığı da netlik kazanmış değil. 

    Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Nangarhar vilayeti, hem Taliban'ın hem de IŞİD'in güçlü olduğu bir bölge olarak biliniyor. Olayın gerçekleştiği Şerzad bölgesinde, bölgedeki karayolu ve çevresindeki köylerden Taliban'ın temizlenmesi amacıyla operasyonlar düzenleniyordu.

    Amerikalı askerlere yönelik Afgan askerlerce düzenlenen 'içeriden saldırılar', ülkedeki yabancı güçlerin en kritik güvenlik sorunlarından biri olarak sayılıyor. Son yıllarda Afganistan'daki ABD askerlerinin azaltılmasıyla paralel olarak bu saldırılarda azalma kaydedilse de, ABD ve NATO'nun Afganistan'daki en üst rütbeli komutanı General Austin S. Miller dahi geçtiğimiz yıl benzer bir saldırıdan kıl payı kurtulmuştu. Miller'ın güneydeki Kandahar vilayetinde katıldığı bir toplantı sırasında bir Afgan askeri tarafından düzenlenen saldırıda, ABD'li komutanın yanında yürüyen Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Rezzak öldürülmüştü.

     

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    Etiketler:
    Nangarhar, Taliban, Çatışma, Afgan ordusu, ABD, Afganistan
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