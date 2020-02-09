Güney Kazakistan Valisi: Kazakistan’daki olaylara bine yakın kişi katıldı

Güney Kazakistan Valisi Askar Mırzahmetov, ülkenin güneyindeki Jambıl bölgesinde çıkan, 8 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı toplu kavga ve sonrasındaki olaylara bine yakın kişinin katıldığını duyurdu.

Gelişmelere ilişkin basın toplantısında bilgi veren Güney Kazakistan Valisi Mırzahmetov, Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl bölgesinde toplu kavga ile başlayan, ardından toplu arbede ve yağma eylemlerine dönüşen olaylarda bine yakın kişi yer aldığını belirtti.

BaigeNews sitesinin haberine göre olaylarla ilgili 47 kişi gözaltına alındı, olaylarla alakası olmadığı anlaşılan 44 kişi ise serbest bırakıldı.

Verilen bilgiye göre olaylarda kundaklama sonucu 30’un üzerinde konut, 15 mağaza ve 23 otomobil zarar gördü. Olayların gerçekleştiği bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla, Başbakan Yardımcısı Berdibek Saparbayev başkanlığında hükümet komisyonu kuruldu.

Saparbayev, olayların temelinde ulusal bir sorun olmadığını, fakat provokatörlerin yerlilerin arasındaki kavgadan yararlanıp meseleyi farklı yönlere çekmeye çalıştıklarını açıkladı.