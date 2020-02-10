Çin’in Washington Büyükelçisi’nden koronavirüsün suni yollardan geliştirildiği iddialarına tepki

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, yeni tip koronavirüsün biyolojik silah olduğu yönündeki iddiaları saçmalık olarak niteledi.

CBS kanalının canlı yayınında konuşan Büyükelçi Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai yeni tip koronavirüs (2019nCoV) ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapıldığına dikkat çekerek, virüsün biyolojik silah olduğu yönündeki iddialarınsa saçmalıktan ibaret olduklarını vurguladı.

Bazı kişilerin ‘virüsün Çin ya da ABD’deki bir askeri laboratuvarda ortaya çıktığını’ iddia ettiklerini söyleyen büyükelçi, “Tüm bu saçmalıklara nasıl inanabiliriz? Bu kesinlikle saçmalık” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının yeni tip koronavirüsün nereden geldiğini henüz belirleyemediklerini kaydeden Cui, “Ön verilere göre bir takım hayvanlardan geçmiş. Fakat biz bu konuda daha fazla bilgi edinmeliyiz” vurgusunu yaptı.

Çinli diplomat aynı zamanda, yeni bir virüsün ortaya çıktığı yönündeki ilk haberlere yeterince hızlı tepki verilmemiş olabileceğini kabul etti:

“Bu herhangi bir yerde olabilirdi. Fakat bunu düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

Yeni ismi 'yeni koronavirüs zatürresi' (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı son verilere göre 813’ye ulaştı, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.