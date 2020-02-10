Çin ve Almanya'da kuş gribi alarmı

Çin'in Vuhan kenti merkezli koronavirüs salgını onlarca ülkeye sıçrayıp panik yaratırken, bir yandan da çeşitli ülkelerden yeni kuş gribi salgınlarının haberleri geliyor.

Vietnam çok bulaşıcı ve nadiren de olsa insanlarda ölüme yol açabilen H5N6 virüsünün salgınını dizginlemek için on binlerce kuşu öldürdüğünü duyururken, virüsün yeni çıktığı ülkelerden de açıklama geldi.

H5N6, Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde bir tavuk çiftliğinde saptandı.

An outbreak of #H5N6 bird flu has been confirmed in Nanchong, SW China's Sichuan province, with 2,261 poultry culled, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs said Sunday. pic.twitter.com/pdoskWOSIQ — People's Daily, China (@PDChina) February 10, 2020

Bu yıl daha önce kuğularda dört H5N6 vakası tespit edilmişti.

Çin Tarım Bakanlığı, pazar günü 2497 tavuğun bulunduğu çiftlikte 1840 tavuğun öldüğünü, geri kalanların da telef edildiğini duyurdu.

'Highly pathogenic' avian influenza hits two Chinese provinces near Hubei #CoronavirusOutbreak https://t.co/uVJ0n7goYA — Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2020

Almanya ise güneybatıdaki Baden-Württemberg bölgesinde bir arka bahçe kümesçiliğinde H5N8 salgını patlak verdiğini açıkladı.

Bretzfeld'deki kümeslerde 69 kuştan 44'ü öldü.

Tüm kümes hayvanlarının ve esir kuşların telef edilip güvenli şekilde ortadan kaldırıldığı açıklandı.

Germany reports outbreak of H5N8 bird flu in backyard poultry https://t.co/fz3MPsUxin pic.twitter.com/Hk1UBGb0kK — CNA (@ChannelNewsAsia) February 10, 2020

Bu yıl doğudaki Brandenburg eyaletinde bir yaban kuşunda H5N8 vakası belirlenmişti.