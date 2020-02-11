Tayland Genelkurmay Başkanı, bir askerin düzenlediği silahlı saldırı için gözyaşları içinde özür diledi

Tayland Genelkurmay Başkanı Apirat Kongsompong, ülkeyi sarsan ve 29 kişinin ölümüne, 57 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı için gözyaşları içinde özür diledi.

Taylandlı bir askerin kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırının yankıları sürerken, Genelkurmay Başkanı Apirat Kongsompong yaşanan trajedi nedeniyle özür diledi.

Basın toplantısı düzenleyen Kongsompong, “Ben, bir ordu komutanı olarak, bu olayın arkasındaki kişinin bir ordu mensubu olmasından ötürü özür dilemek ve oldukça üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Saldırgan o tetiği çektiği anda artık bir asker değil bir suçluydu” dedi.

Kongsompong, zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.

'Lütfen tüm orduyu suçlamayın'

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Kongsompong, ilk belirlemelere göre askerle öldürdüğü komutanı arasında bir emlak anlaşmazlığı bulunduğunu, bir takım maddi sözlerin yerine getirilmediğini saptadıklarını açıkladı.

Ordu içerisinde yeni bir iletişim mekanizmasını devreye sokacaklarını duyuran Kongsompong, “Lütfen tüm orduyu suçlamayın ya da askerleri topa tutmayın. Eğer birini suçlamak istiyorsanız, General Apirat Kongsompong’u suçlayın. Tüm eleştirileri ve görüşleri kabul ediyorum. Beni suçlayabilirsiniz çünkü ordu komutanı benim” ifadelerini kullandı.

General ayrıca ordunun, ulusal güvenliği sağlamak ve saldırı mağdurlarına yardım etmek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

Nakhon Ratchasima kentinde cumartesi yaşanan olayda yerel basının açıkladığına göre Jakrapanth Thomma adlı 32 yaşındaki asker, üsteki silah deposundan aldığı silahla önce kışla komutanının konutuna gitmişti. Komutanının yanı sıra kayınvalidesini de öldüren asker daha sonra yanına aldığı silah ve mühimmatla birlikte yakınlardaki alışveriş merkezine kaçmış ve burada sivillere ateş açmaya başlamıştı.

Saldırıyı sosyal medyadan canlı yayımlayan saldırgan, alışveriş merkezindeki sivilleri rehin almıştı. Yaklaşık 19 saat süren saldırıda, binayı kuşatan polislere direnen asker, keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.