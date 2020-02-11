Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün resmi adını açıkladı: COVID-19

Çin'de ortaya çıkıp dünyada çok sayıda ülkeye sıçrayan koronavirüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü bir isim buldu. Genel Direktör Ghebreyesus'un açıkladığına göre virüsün adı COVID-19. CO koronavirüs, VI virüs ve D de hastalık anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’den yayılan yeni tür koronavirüse resmi olarak COVID-19 adının verildiğini belirtti.

Genel Direktör örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.

Ghebreyesus konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü arasında kabul edilen kurallara göre, kişi, hayvan, insan grubu ya da coğrafi bir yerle ilişkilendirilemeyecek, kolay telaffuz edilebilecek ve hastalıkla ilgili bir isim bulmamız gerekiyordu.”

Ghebreyesus, CO’nun koronavirüs, VI’nin virüs ve D’nin de hastalık anlamına geldiğini kaydetti. Direktör Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

'İlk aşı 18 ayda çıkabilir'

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere mümkün olabildiğince agresif mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, "Bu yüzden bugün mevcut silahları kullanarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Bilim insanları koronavirüs hakkında karışıklık ve damgalanmadan kaçınmak için DSÖ'ye resmi bir isim verme çağrısında bulunuyordu.