Koronavirüs salgını Endonezya'da yarasa eti satışlarını etkilemedi

Çin'den yayılan koronavirüsün yarasalardan kaynaklı bir virüs olduğunu gösteren araştırmalara rağmen, yarasa eti Endonezya'nın bazı bölgelerinde hala oldukça popüler bir yiyecek olarak yerini koruyor. Ülkede vahşi hayvan eti satanlardan biri virüsün satışları etkilemediğini söyledi.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak görülen yarasalar Endonezya'da rağbet görmeye devam ediyor.

Yarasa Kuzey Sulawesi bölgesinin Minahasan halkı tarafından yapılan Paniki adı verilen geleneksel bir yemeğin ana malzemesi. Paniki'de yarasaların baş ve kanatları da dahil olmak üzere bütün parçaları kullanılıyor.

Kötü kokudan kurtulmak adına önce yarasanın boynu ve koltuk altı bezelerinin çıkarıldığı, ardından yarasanın üzerindeki kılların tütsüleme yöntemiyle yakıldığı ve daha sonra etin çeşitli otlar, baharatlar eşliğinde hindistancevizi sütünde pişirildiği belirtiliyor.

Protein kaynağı

Endonezya mutfak uzmanı ve yemek kitabı yazarı William W. Wongso. yarasaların özellikle Kuzey Sulawesi'de protein kaynağı olarak görüldüğünü ifade etti. Wongso kendisinin en çok yarasanın kanatlarını sevdiğini de söyledi.

Hükümetin koronavirüs tehlikesi nedeniyle satışının durdurulmasını istediği yarasalar, yılanlar, sıçanlar hala Endonezya pazarlarındaki tezgahlardaki yerini koruyor.

Tomohon Extreme Et pazarındaki satıcılar, işlerin çok iyi durumda olduğunu ve meraklı turistlerin egzotik etleri görmek için pazara gelmeye devam ettiklerini belirtti.

'Satışlar devam ediyor. Her zaman satılıyor' diyen Tomohon'daki bir yarasa satıcısı Stenly Timbuleng, şunları söyledi:

"Virüs satışları etkilemedi. Müşterilerim hala gelmeye devam ediyor. Günde ortalama 50-60 yarasa satıyorum ve bu sayı festival dönemlerinde 600'e kadar çıkıyor."

Koronavirüsün Çin'in Vuhan şehrinde yasadışı olarak vahşi hayvan satışı yapan bir gıda pazarından çıktığına inanılıyor.

Sağlık uzmanları, virüsün yarasalardan kaynaklandığını ve daha sonra muhtemelen başka bir tür yoluyla insanlara geçtiğini düşünüyor.

Çin'de koronavirüs 1.000'den fazla kişiyi ölümüne neden oldu ve 42.700'den fazla insana bulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Çinli sağlık görevlilerine göre, Çin dışındaki 24 ülke ve bölgede 319 koronavirüs vakası görüldü.

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui yarasanın Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almadığını açıklamıştı.

Endonezya'da yerel hükümetin ve sağlık ajansının yarasaları ve diğer vahşi hayvanların satışını durdurmak adına yaptıkları çağrı ise gözardı edildi.