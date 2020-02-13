Yangın, kum fırtınası ve sel ile mücadele eden Avustralya'da canlı yayında sineği yiyen çocuk viral oldu

Avustralya'da yerel bir televizyon kanalının selden etkilenen ailelerle yaptığı röportajlardan biri viral oldu. Sosyal medyada, ekrandaki havalı gülümsemesini bozmadan yanağına konan iki sineği midesine indiren ailenin en küçük çocuğu konuşuluyor.

Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya, kısa süre önce, kum fırtınası, dolu ve ani sel baskınlarıyla da karşı karşıya kaldı.

Ülkedeki gazete manşetleri ölü, yaralı ve telef olan hayvanlarla dolup taşarken, yerel bir televizyon kanalında canlı yayımlanan bir röportaj sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Söz konusu röportajda selin verdiği zararlar hakkında bir aile ile görüşülüyor. Ailenin dört üyesi de kamera karşısındayken anne, yaşadıkları zorlukları anlatmaya başlıyor. Bu sırada yüzüne en havalı gülümsemesini takınmaya çalışan ailenin en küçük ferdi ise yanağına konan sineklerle mücadele etmeye başlıyor. Bir süre sonra küçük çocuğun dilini yanağına doğru uzatarak iki sineği de yediği görülüyor.