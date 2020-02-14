Koronavirüsle savaşan Çin'de sevgililer günü hediyeleri değişti: Maske buketi, dezenfektan, mide ilacı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında endişeye yol açan koronavirüs, ülkedeki sevgililer günü kutlama alışkanlıklarını da etkiledi. Çiftler bu sene birbirlerine maskeli çiçek buketleri, dezenfektanlar ve abur cubur paketi hediye ediyor.

Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı dünya çapında bin 1.350'yi aştı. Virüs korkusu nedeniye hastalığın ortaya çıktığı Wuhan da dahil olmak üzere başkent Pekin, Şanghay ve diğer büyük kentlerde insanlar mümkün olduğunca dışarı çıkmıyor. Zira bu korku Çinli çiftlerin sevgililer günü kutlama alışkanlıklarını da etkilemiş durumda.

CNA'nın haberine göre, ülkede her yıl 14 Şubat'ta dolup taşan restoranlar ve çiçekçiler de sinek avlıyor. Şangay'da restoran işleten Bill Hu, bugün sıfır rezervasyon aldığını söylerken, çiçek satan Zhong Wenping de "Bugün en yoğun gün olurdu. Bir hafta önceden çiçekleri hazırlamaya başlardım. Ancak kimse dışarı çıkmak istemiyor" diye konuştu.

Ancak ölümcül salgın ülkedeki romantizmi tamamen durdurabilmiş değil. Bunun bir kanıtı da Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo. Bugün platforma 5 milyondan fazla aşk mesajı yağdı. Bazı kullanıcılar sevgilileri için özel mesajlar paylaşırken, 'herkesin bu sene uzak ilişki yaşadığı' esprisi de en çok beğenilen yorumlar arasında yer aldı.

Ülkedeki en yaygın online sipariş platformu Meituan Dianping'in verilerine göre, bu sene çifler birbirlerinin evlerine en çokbuketi, dezenfektanlar ve koruyucu gözlük gönderiyor. Verilere göre ayrıca, 10 Şubat'tan itibaren üzerine güzel dilekler yazılmış maskeler de en çok satanlar arasında.

İkinci sırada ise mide ilaçları, sebze ve meyveler yer alıyor. Platforma göre ayrıca, evlerinden çıkmak istemeyen çiftler birbirlerine sık sık abur cubur paketleri yolluyor.

People's Daily China'da yer alan habere göre, salgın nedeniyle ayrı kalan çiftler, aynı filmi eşzamanlı izleyerek, bir yemeği aynı anda yiyerek veya birlikte online bilgisayar oyunu oynarak flörtleşiyor.

I don’t need roses for Valentine’s Day; all I need is a mask. #ValentinesDay gifts during #CoronavirusOutbreak this year become pragmatic, with masks, goggles, and disinfectant ranking top. https://t.co/MzOHeegZGt pic.twitter.com/4CakJy8Mdy — People's Daily, China (@PDChina) February 14, 2020

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