Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır

Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sermayenin milliyeti yoktur. Sermaye milliyetçiliği yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır" dedi.

Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Pakistan ile ticareti bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını ülkelerimize yakıştıramıyorum. İkili ticaretlerimizi 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonra 5 milyar dolar hedefine taşımalıyız. Korumacılık duvarlarının aramıza girmesine engel olmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 500 milyon doları buluyor. Biz yabancı yatırım yerine uluslararası yatırım demeyi tercih ediyoruz. Sermayenin milliyeti yoktur. Sermaye milliyetçiliği yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır" ifadesini kullandı.

'Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası Türkiye olmalı'

Erdoğan, "Pakistan halkının tedavi için Batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim. Türkiye, sağlık altyapısında büyük aşama kaydetmiştir. Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye, Batı'daki ülkelerden çok çok ileri. Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası aynı tedavi hizmetlerini daha uygun fiyatta sağlayan Türkiye olmalıdır" dedi.