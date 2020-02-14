Japonya karantina altındaki gemide bulunan bazı yolcuların ayrılmasına karar verdi

Japonya’da koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 10 gündür karantina altında bulunan yolcu gemisinde, testleri negatif çıkan yaşlı yolcuların gemiden ayrılmasına izin verildi. Yolcular bunun yerine tecrit süreçlerini karadaki bir tesiste tamamlayacak.

Japon hükümeti ‘Diamond Princess’ adlı lüks yolcu gemisinde bulunan, tecrit nedeniyle penceresiz kamaralarda hapsolmak durumunda kalan 80 yaş ve üstü yolcuların gemiden ayrılıp süreci karada tamamlamasına şans tanıdı. Ancak sadece virüs saptanmayan kişilerin gemiden ayrılmasına izin verildi.

Taşınma işlemi bu öğleden sonra başlarken, ilk yolcular camları karartılmış otobüslerle taşındı. Sürece dahil olan görevliler salgına karşı maske ve koruyucu giysilerle sıkı önlemler aldı. Bir hükümet yetkilisi ilk aşamada 11 kişinin gemiden ayrıldığını söyledi.

'Hükümet elinden geleni yapıyor'

Gemide incelemelerde bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilisi Gaku Hashimoto da, genel sağlık bakımından yüksek risk taşıyan tüm yolcuların virüs taramasından geçirileceğini söyledi. Hashimoto, “Sonuçları pozitif çıkanlar hastanelere sevk edilecek. Negatif olanlar –bireyin talebi üzerine- karaya alınacak ve hükümet tarafından sağlanan bir konaklama tesisine transfer edilecek” dedi.

218 yolcuda virüse rastlandı

Hashimoto, “İnsanların bu durum nedeniyle endişe ve korku duyduğunun farkındayız. Ancak hükümet durumu yoluna koymak için elinden geleni yapıyor” diye konuştu.

Şimdiye kadar gemideki 218 yolcuda koronavirüs saptandı. Şu an hastanede bulunan bu yolculardan 10’unun durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Gemideki bu vakalar dışında Japonya’da 33 kişide koronavirüse rastlandı. Virüsten etkilenen 80 yaşındaki bir kadının dün yaşamını yitirmesiyle Japonya’daki ilk ölüm vakası da kaydedilmiş oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda virüse rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

Halihazırda 3 bin 700'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

Çin’in Vuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan Covid-19 adlı yeni koronavirüs salgınında son 24 saatte 121 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 63 bin 851'e yükseldi.