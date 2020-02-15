Çin, Rusya ile stratejik işbirliğini güçlendirmek istiyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendireceğini ve kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmeye devam edeceğini söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Wang Yi, "Çin, liderimizin stratejik yönetimi doğrultusunda Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye devam edecek. Kapsamlı yeni dönem stratejik ortaklığımızın koordinasyonunu tüm cephelerde ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Çin birliğinin uzun sürmeyeceğini iddia etti.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Macron, "Çin ile ittifak. Rusya’yı 2013-2014’ten sonra Çin ile ittifaka biz ittik. Bu ittifakın Rusya için uzun süreli olacağını sanmıyorum" dedi.