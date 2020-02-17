Çin Dışişleri'nden ABD'ye: Dünyanın en büyük siber casusu, hacker imparatorluğu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'nin dünyanın en büyük 'siber casusu' olduğunu söyleyerek, ülkeyi 'hacker imparatorluğu' olarak nitelendirdi.

Çin ile ABD arasında, 56. Mühih Güvenlik Konferası'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper'in, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi hedef alan açıklamaları sonrasında başlayan tartışmalar sürüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada ABD'yi 'hacker imparatorluğu' olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Gerçekler, bir kere ABD'nin uluslararası siber alanda en büyük telekulak ve tam anlamıyla hacker imparatorluğu olduğunu göstermiştir. Telefon dinleme faaliyetleri gerçek bir haydutluk, kanunsuzluk ve kargaşa noktasına ulaştı."

Şuang'ın açıklamaları, Washington Post gazetesi, Alman kamu yayın kuruluşu ZDF ve İsviçre'nin kamusal radyo televizyonu SRF'nin ortak araştırma haberinin ardından geldi.

Haberde, CIA ile BND'ye ait İsviçre merkezli Crypto AG şirketinin sattığı kripto cihazları ve iletişim hatları üzerinden 130'dan fazla ülkenin en gizli sırlarına ulatığı ortaya çıkarılmıştı. Habere göre, bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu.

Şuang, ayrıca ABD'nin geçen hafta kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin ABD yasalarını ihlal ettikleri suçlamasıyla 5 Çinli şirkete yaptırım uygulama kararına ilişkin yorumda bulundu.

Sözcü, Çin'in tek taraflı yaptırımlara şiddetle karşı çıktığını kaydederek, ABD'nin uluslararası yargı ilkesini kendi ulusal yasaları temelinde kullandığını belirtti.

Şuang, "ABD'yi bu hatayı en kısa sürede düzeltmeye ve yaptırımları kaldırmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.