Çin'de koronavirüs salgınının merkez üssü Hubey'de ölenlerin sayısı 1.789'a yükseldi

Çin'in Hubey eyaletinde insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs nedeniyle 93 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam ölü sayısının 1.789'a çıktığı bildirildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son rakamlar yayınlandı.

Hubey Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, virüs bulaşan 93 kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece eyaletteki toplam ölü sayısının 1.789'a yükseldiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 1.600'ü Vuhan kentinde olmak üzere 1.807 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Diğer yandan açıklamaya göre, toplamda 7.862 hasta taburcu edildi.

Çin dışında, 20'den fazla ülkede yeni tip koronavirüs vakaları kaydedilmiş, şimdiye kadar en az 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.