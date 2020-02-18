Özbekistan lideri Türkiye’yi ziyaret edecek

Özbekistan Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 19-20 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret edecek” dendi.

Ziyaret sırasında, üst düzey görüşmelerin yanı sıra, Özbekistan ve Türkiye liderlerinin başkanlığında Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı yapılacak.

Liderlerin siyaset, ekonomi, ticaret, yatırım, finans, ulaştırma, iletişim, eğitim, kültür ve insani alanlarda işbirliğinin geleceğini değerlendireceği ifade edilirken bölgesel ve uluslararası gündemle ilgili görüş alış verişi yapılacağı aktarıldı.

Mirziyoyev’in ayrıca Türkiye’nin önde gelen şirketlerin yöneticileriyle görüşeceği ve Külliye Kütüphanesi’nin açılış törenine katılacağı bildirildi.