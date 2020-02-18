Kayıt
11:28 18 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Antonio Guterres - Pakistan Başbakanı İmran Han - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten mülteci hakları için 'Tevbe Suresi' vurgusu

    © AFP 2019 / AAMIR QURESHI
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104142/61/1041426166.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202002181041426254-bm-genel-sekreteri-guterresten-multeci-haklari-icin-tevbe-suresi-vurgusu/

    Tevbe Suresi'nden alıntı yapan BM Genel Sekreteri Guterres, "Bu ayet, inançlı ya da inançsız mültecilere hak ettikleri korumayı modern anlamda sağlamayı tanımlayan 1951 yılı Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmesi'nden yüzyıllar önce söylenmiş dikkate değer bir hoşgörü örneğidir" dedi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, mültecilerin inançlı ya da inançsız olarak ayrılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Tevbe Suresi'nde 'Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır' diyor" ifadelerini kullandı.

    Guterres, başkent İslamabad'da düzenlenen "Pakistan'da Afgan mülteci varlığının 40. yılı: Dayanışma için yeni ortaklık" konferansında yaptığı konuşmada, Pakistan'ın Suriye'deki iç savaş çıkana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

    Elin Ersson
    © Fotoğraf : Facebook
    Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemeye çalışan İsveçliye ceza
    Bugünün dünyasında eşine az rastlanır şekilde Pakistan'ın Afgan sığınmacılara kapılarını açtığını anlatan Guterres, dünyanın en uzun süreli sığınmacı varlığının da Pakistan'da ortaya çıktığını kaydetti.

    Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri görevini yürüttüğü dönemde ülkeye defalarca geldiğini hatırlatarak, her gelişinde yerel halkla mülteciler arasında bir dayanışma gördüğünü aktardı.

    BM Genel Sekreteri Guterres, şöyle devam etti:

    "Tevbe Suresi'nde 'Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır' diyor. Bu ayet, inançlı ya da inançsız mültecilere hak ettikleri korumayı modern anlamda sağlamayı tanımlayan 1951 yılı Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmesi'nden yüzyıllar önce söylenmiş dikkate değer bir hoşgörü örneğidir."

    Afgan sığınmacıların ülkelerine dönebilmesi için barışın sağlanması gerektiğine işaret eden Guterres, "Afganistan'da barışın sağlanması için çalışmak sadece dayanışma örneği değil, dünyanın da çıkarına bir çalışmadır" dedi.

     ‘BM barış için Afganların emrinde’

    Guterres, Afganistan'da oluşan diyalog ortamının kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, "Bu fırsat kaçarsa yerlerinden edilmiş Afganlar bizi asla affetmez" diye konuştu.

    © İHA / MEHMET ALİ DAĞ
    Araştırmaya göre 'Kesinlikle dönmeyeceğim' diyen Suriyelilerin oranı yüzde 50'yi geçti
    BM'nin Afganistan'da çözüm için hangi çalışmaları yaptığına ilişkin soruya yanıt veren Guterres, "BM, Afganistan'da barışın sağlanması için üzerine düşen her türlü görevi yapmaya hazırdır. (ABD ile Taliban arasında) Şu an yürütülen barış görüşmeleri birçok uluslararası organizasyonun desteğine ihtiyaç duyacaktır. BM Afganistan'da barış için Afganların ve konunun diğer muhataplarının emrindedir" değerlendirmesinde bulundu.

    Guterres, Afganistan'daki terör örgütlerinin, ülkedeki istikrarsızlığın sebebi olduğunu dile getirerek, tüm paydaşların bir araya gelmesiyle terörist grupların yalnızlaşacağını vurguladı.

    BM Genel Sekreteri, bölge ülkeleri ve Afganistan'ın geri dönmek isteyenler için gerekli ortamı hazırlaması gerektiğinin altını çizdi.

    İlgili konular:

    IKEA, mültecilerin entegrasyonu için kesenin ağzını açtı
    Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda 7.7 milyar dolar uluslararası taahhütte bulunuldu
    Macaristan'a 'mülteci haklarına saygı' çağrısı
    Ürdün Kralı Abdullah, AB'yi Türkiye örneğiyle eleştirdi: Biz sizi mültecilerle tehdit etmiyoruz
    Etiketler:
    Taliban, Afganistan, Suriye, Pakistan, İslamabad, Kuran, Tevbe Suresi, Antonio Guterres, BM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şiddetli çatışmalara sahne olmuş kentte çok sayıda bina ve ev hasar gördü.
    İdlib’in stratejik Maarat el Numan kentine geri dönüşler başladı
    Karikatür
    Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet