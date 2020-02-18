Koronavirüsle mücadele eden hastanenin yöneticisi salgından öldü

Çin’de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan'daki Vuçang Hastanesi'nin yöneticisi, salgının kurbanlarından biri oldu. Vuhan Belediyesi sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, korona hastalarının tedavi edildiği merkezlerden biri olan hastanenin en yetkili ismi 51 yaşındaki Dr. Liu Zhiming’in tüm çabalara rağmen bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında salgından ölen bin 869 kişinin yaklaşık 3’te birinin Vuhan’da olduğunu açıkladı.

R.I.P. Liu Zhiming, director of Wuchang Hospital in coronavirus epicenter #Wuhan passed away Tuesday due to #COVID19, becoming the first hospital director to die amid the outbreak that caused over 70,000 infections in #China: reports pic.twitter.com/J2qmDddARN — Global Times (@globaltimesnews) February 18, 2020

​Sağlık çalışanları risk altında

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yışin Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının toplam virüs vakalarının yüzde 4’ünü oluşturduğunu ifade etmişti. Zeng, bin 716 doktor ve hemşireye hastaları tedavi ederken korona virüsü bulaştığını, bu kişilerden 6'sının ise hayatını kaybettiğini belirtmişti. Bugün yine bir doktorun ölmesiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinden 30 binden fazla sağlık çalışanının Hubei eyaletine sevk edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda salgınla ilgili erken dönemde uyarıda bulunduğu için hakkında soruşturma başlatılan 34 yaşındaki Çinli doktor Li Venliang de korona virüsü nedeniyle Vuhan’da hayatını kaybetmişti.

Ölüm oranı yaşlılar, hastalar ve erkeklerde daha yüksek

Öte yandan Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30.2'si 60-69 yaş aralığında, yüzde 30.5'i 70-79 yaş aralığında, yüzde 20.3'ü de 80 yaş ve üzerindekilerde kaydedildi.

Ölüm oranının Kovid-19'un dışında herhangi bir hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek olduğuna dikkati çekilen raporda, bu oranın kalp hastalarında yüzde 22.7, diyabet hastalarında yüzde 19.7, kronik solunum yolu hastalığı çekenlerde yüzde 7.9, yüksek tansiyon hastalarında yüzde 30.7 olduğu vurgulandı.

Raporda, 11 Şubat’a kadar hastalıktan ölenlerin 653'ünün erkek, 370’inin kadın olduğunun altı çizildi.