Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüs nedeniyle ölümler 1.921'e yükseldi

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son veriler yayınlandı.

Hubey Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 18 Şubat 2020 yerel saatle 24.00 itibarıyla eyalette 116'sı Vuhan kentinde olmak üzere 132 kişinin hayatını kaybettiği ve böylece toplam ölü sayısının 1.921'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca, toplam vaka sayısının 44.412'i Vuhan kentinde olmak üzere 61.682'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 9.128 kişinin tedavi edilerek hastanelerden taburcu edildiği belirtilirken, 68.345 kişinin de henüz müşahede altında olduğu bilgisi verildi.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Covid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.