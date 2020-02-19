Hindistan Trump'ı tapınma ayinleri ve şarkılarla bekliyor: Tek korku ABD Başkanı'nın maymun ordusu saldırısına uğraması

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania'nın 24-25 Şubat'taki ilk resmi Hindistan ziyareti daha gerçekleşmeden olay oldu.

Hindistan'da şarkılar, dualar, heykeller düzülerek beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek haftaki iki günlük ziyaretinin 'çok renkli' geçeceği şimdiden belli oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ahmedabad'da 'Namaste Trump' (Selam Trump) sloganıyla düzenleyeceği stadyum mitingi için ABD Başkanı'nı sokaklara dizilerek selamlamaları beklenen milyonlarca Hintlinin sevgi gösterisi bundan ibaret değil.

#WATCH US President Donald Trump in Washington on his visit to India: I happen to like PM Modi a lot. He told me we will have 7 million people between the airport and the event. It's going to be the largest stadium in the world. It's going to be very exciting. pic.twitter.com/FdusHCInJ9 — ANI (@ANI) February 19, 2020

Reuters, evini Trump tapınağına çevirmiş emlakçı Bussa Krişna ile görüştü.

Jangaon: Bussa Krishna who had installed a 6-feet statue of US President Donald Trump last year & worships him, has appealed to the Government of India to fulfill his wish of meeting Trump, during his 2-day state visit to India. #Telangana pic.twitter.com/bhjjAEDv2W — ANI (@ANI) February 18, 2020

ABD'de emlak ve reality şov krallığından başkanlığa sıçramış Trump'a 4 yıl önce rüyasında gördüğünden beri tapındığını söyleyen Bussa Krişna, "Ona olan sevgim hürmete dönüştü. Bu bana muazzam mutluluk veriyor. Dolayısıyla diğer tanrıları bırakıp ona dua etmeye başladım" dedi.

“Trump sir, you are my god,” the devotee told AFP after performing the pooja.

“Welcome to #India. I am so happy.” pic.twitter.com/IoLfwR7P1J — The Express Tribune (@etribune) February 19, 2020

Arka bahçesinin duvarına 'Donald Trump' yazıp ABD Başkanı'nın gerçek boyutta bir heykelini diken Bussa Krişna, bu yüzden akrabalarıyla başının belaya girdiğini belirtti.

Why have indians become so shameless in India?



An Indian man is bowing his head in front of a #Trump statue in his 'Trump' Temple. pic.twitter.com/oFNkzclzjO — ISMAIL BARRI (@barri_ismail) February 18, 2020

Kendisine "Bizi toplum içinde rezil ediyorsun" tepkisini gösteren akrabalarına "Siz nasıl Şiva'ya inanıyor ve tapıyorsanız, ben de Trump'a inanıyor ve tapıyorum. Hiçbirimiz diğerinin böyle yapmasını engelleyemez" yanıtını verdiğini anlattı.

Trump sir, only in India @realDonaldTrump pic.twitter.com/dJHqY4PL8o — Srinivas Gowda to Olympics (@agnanodayam) February 18, 2020

Aşırı sağcı Hindular: İslamcı terörizmin kökünü kazıyacağını söyledi, hayranıyız

Krişna, Trump'a büyük sevgi besleyen tek Hindistan yurttaşı değil.

Aşırı sağcı Hindu Sena grubu üyeleri de özellikle kendileri gibi İslamcı aşırılıkçılığa karşı nefret beslediği gerekçesiyle yere göğe koyamadıkları Trump için bir 'hoşgeldin' şarkısı hazırlıyor.

Hindu Sena lideri Vişnu Gupta "Donald Trump'ı seviyoruz, çünkü Hindistan'ın hislerine tercüman oluyor. İslamcı terörizmin kökünü kazıyacağını açıkça söyledi, o yüzden hayranıyız" dedi.

'Büyük bir maymun sürüsü Trump'ın maiyetine saldırırsa felaket olur'

Hindistan'ın alameti farikası olan insanlar arasında dolaşan maymunlar bile Trump'ın ziyareti sözkonusu olunca büyük bir derde dönüştü.

Zira Trump çiftinin ziyaret edeceği ünlü Tac Mahal anıt mezarı, burada cirit atan maymunların turistleri taciz etme, eşyalarını çalma vakalarına sahne oluyor.

Maymunlara karşı muhafızların konuşlandırıldığı Tac Mahal'de Trump'ı zaten ABD Gizli Servisi'nin koruyacak olmasına rağmen, ABD Başkanı'nın kontrolden çıkmış binlerce maymunun saldırısına uğrayabileceği korkusu Hintlilerin yüreğine düştü.

Yerel halk, India Today'e, bir maymun ordusunun saldırıya geçmesi halinde kontrol edilemeyeceği yönünde görüş bildirirken, içlerinden biri "Büyük bir maymun sürüsü Trump'ın maiyetine saldırırsa felaket olur" dedi.

'Sürü halinde saldırırlarsa sapanlar işe yaramaz'

Geçen yıl maymunları savuşturmak için sapan kullanma yetkisi tanınmış muhafızlardan biri de maymunların sürü halinde saldırması halinde sapanların tümüyle etkisiz kalacağını söyleyerek ekledi:

"Maymun terörü o kadar baskın ve yaygın ki, kadınlarla çocuklar evlerinin tümüyle maymunların istilası altındaki damlarına çıkmaya korkuyor."

Trump'ın ziyaretinin üzerine titremeyen Hindistan yurttaşları da var. Örneğin Ahmedabad'da Trump görmesin diye 1.2 metre yüksekliğinde, 500 metre eninde duvarla kapatılan gecekondu mahallesinin 2 binden fazla sakini.

Donald Trump finally gets his wall - in India. https://t.co/4Md9Ilb2Pq — The Wire (@thewire_in) February 14, 2020

​Ya da tahliye emri gönderilen stadyum yakınındaki gecekondu mahallesinde yaşayan 45 aile.