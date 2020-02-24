Çin'de koronavirüs etkisi: Yılın en önemli siyasi toplantısı ertelendi

Çin Komünist Partisi (ÇKP), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında siyasi takvimin en önemli etkinliklerinden olan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) toplantılarının ertlendiğini duyurdu.

Hükümetin yıllık faaliyet raporunun sunulduğu toplantıların bu yılki oturumlarının her sene olduğu gibi 5 mart tarihinde başlaması planlanıyordu. Ancak, UHK Daimi Komitesi tarafından alınan kararda, toplantıların erteleneceği açıklandı.

1997'den bu yana ilk defa ertelendi

Alınan bu erteleme kararı sonrasında, ÇUHK 1997'den bu yana ilk defa mart ayında başlamamış olacak.

Çin CCTV televizyonu tarafından aktarılan haberde de, konuyla ilgili olarak "Karar, 13. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunun uygun şekilde erteleneceğini netleştirdi. Toplantının gerçekleşeceği tarih Ulusal Halk Kongresi daimi komitesi tarafından ayrıca açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Çin'in en yüksek devlet kurumu ve yasama organı olan ÇUHK'nin görevleri arasında anayasada değişiklik yapmak, anayasanın uygulanmasını denetlemek, ceza kanunu ve medeni kanun gibi temel yasaları saptamak ve değiştirmek bulunur.

Ayrıca ÇHC'nin ulusal ekonomik ve toplumsal gelişim planları ve bu planların uygulanmasıyla ilgili raporlarla, devletin bütçeleri ve bütçelerin uygulanmasıyla ilgili raporları incelemek ve onaylamak; eyaletler, özerk bölgeler ve merkeze doğrudan bağlı şehirlerin kuruluşlarını onaylamak; özel idari bölgelerin kuruluşu ve yönetim sistemini belirlemek; savaş ve barış konularında karar vermek de UHM'nin görevlerindendir.