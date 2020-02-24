Trump'a dev stadyum mitinginden Gandi'nin çıkrığına tekmili birden Hindistan

Hindistan'a ilk kez resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ilk gün Başbakan Narendra Modi'yle dünyanın en büyük kriket stadyumunda devasa bir kitleye hitap etti, bağımsızlık lideri Mahatma Gandi'nin konutu Sabarmati Aşram'a gitti.

Başbakan Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ve first lady Melania Trump için kendi memleketi Gucarat eyaletinin Ahmedabad kentinde 'Namaste Trump' (Selam Trump) mitingi düzenledi.

Motera stadyumunun çevresine iki liderin fotoğraflarının 'İki dinamik kişilik, bir muazzam olay' gibi sloganlarla süslendiği posterler asıldı, yol kenarına dizilmiş ellerinde bayraklar tutan kalabalıklar Trump'ı selamladı.

Her eyaletin kendine özgü sanatlarını sahneleyen sanatçı gruplarının da boy gösterdiği stadyuma Elton John'ın müziği eşliğinde giren Trump, kriketten Bollywood'a Hindistan konusunda çalışıp geldiğini belli eden bir konuşma yaptı.

Konuşmasını tamamlamadan stadyumdan ayrılanlar oldu

Modi'nin ardından kürsüye pek sevdiği gökgürültüsü gibi alkışlarla karşılanan Trump, 'dünyanın en büyük demokrasisi' diye nitelenen Hindistan'dan "Daima kalbimizde özel yeri olacak" diye söz etti.

Modi'yi "Herkes onu seviyor, ama size bir şey söyleyeyim, çok dişli biri. Gucarat'ın gururu olmakla kalmayıp aynı zamanda Hintlilerin çok çalışarak istedikleri her şeyi başarabileceklerinin canlı kanıtısın" diye öven Trump, bulunduğu şehir olan Ahmedabad'ın ve Modi'nin en sevdiği filozof Swami Vivekananda'nın adını telaffuz etmekte zorlandı, kadim Hindu metinleri Vedalardan Vestalar diye söz etti.

"America loves India, America respects India"



Donald Trump addresses crowds at a "Namaste Trump" rally at the world's largest cricket stadium in Ahmedabad, as the U.S. president begins a two-day trip to India https://t.co/Rny8P3oLbS pic.twitter.com/Dv8TgAqnPv — Bloomberg (@business) February 24, 2020

"Amerika Hindistan'ı seviyor, Amerika Hindistan'a saygı duyuyor" vurgusunu yapan Trump'ın "Tanrı Hindistan'ı korusun, tanrı ABD'yi korusun, sizi seviyoruz, sizi çok seviyoruz" diye bitirdiği konuşması tamamlanmadan stadyumdan ayrılanlar olduğu gözlendi.

'Gandi'nin basit yaşam biçimini takdir etti'

Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile first lady Melania Trump'ı, miting öncesi, Mahatma Gandi'nin 13 yıl yaşadığı konuta götürdü.

Britanya sömürgeciliğine karşı barışçı direniş hareketine önderlik ederek Hindistan'ın bağımsızlık lideri ve 'ulusun babası' olmuş Gandi, ölümünün üzerinden 72 yıl geçmesine rağmen hala tüm dünyada etki yaratan bir esin kaynağı.

Trump, zıt kutbu Gandi'nin alameti farikası olan, Hindistan'da üretilmemiş giysileri protesto amacıyla kendi kıyafetlerini yapmak için kullandığı çıkrığın başına da geçti.

Bu sırada arka planda Gandi'nin meşhur ilahisi 'Raghupati Raghav Raja Ram' çalıyordu.

Sabarmati Aşram'ın koruyucusu Kartikeya Sarabhai, "ABD Başkanı ziyaretten mutlu kaldı. Giderken çok huzurlu bir deneyim olduğunu ve Gandi'nin basit yaşam biçimini takdir ettiğini söyledi" dedi.

Trump'a aşram adına Gandi biyografisi, bir çıkrık, mermerden 3 maymun heykeli hediye edildi.

ABD Başkanı da ziyaretçi defterine "Muhteşem dostum Başbakan Modi-bu harika ziyaret için teşekkür ederim" diye yazdı.

​En az 143 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi olan ABD ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasının bu ziyarette görüşülmesi bekleniyor ama imzalanması beklenmiyor.