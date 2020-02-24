Çin devletinden koronavirüsün vurduğu şirketlere yardım eli

Bu yıl GSYİH'sini 2010'dakinin iki katına çıkarma ve bu yıl yüzde 6'lık büyüme yakalama hedeflerinden koronavirüs salgını yüzünden sapmak istemeyen Çin, para musluklarını açıyor. Hükümet, hızlı ekonomik toparlanma için vergi, faiz indirimi ve başka önlemler içeren paket hazırlıyor.

Çin'deki koronavirüs salgınının başka ülkelere sıçramasıyla küresel pandemi endişesi büyürken, Çin hükümeti bu durumdan olumsuz etkilenen yerel yönetimlere fon, şirketlere yardım vaat etti.

Çin'de salgın nedeniyle pek çok fabrika ve imalathane kepenk indirdi. Yeni yıl tatili fabrikalarla ofislerin kapalı kalması için uzatılmışken halka 'seyahat etmeyin' uyarısı yapılıyor. Milyonlarca insanın yaşadığı bazı bölgelerde otobüs ve tren seferleri hala askıya alınmış vaziyette. Yeni yıl tatili için ocak ayında ailelerinin yanına gitmiş olanlar okul ya da işe geri dönemiyor. Hal böyleyken iş faaliyetleri dibe vurdu. Uzmanlar otomotiv sanayi ve pek çok şirketin tam üretime geçmesinin mart ortasını bulmasını bekliyor.

China promises companies aid, global virus cases rise https://t.co/Zmo0QkBVks pic.twitter.com/3QvDPjmP0V — Gato raro (@SuitJut) February 24, 2020

Finans ve planlama yetkilileri ise bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, buna rağmen Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) büyüme hedeflerinin yakalanabileceğine güvendiklerini söyledi.

Daha önce Devlet Başkanı Şi Cinping de tarım ve diğer sanayilerin hızla toparlanmasını sağlayacaklarını belirtmişti.

Maliye Bakanı Yardımcısı Ou Wenhan, hükümetin hedefli vergi indirimi, faiz indirimi, yoksullara ve salgın etkisindeki bölgelere ödeme yapılması üzerine çalıştığını duyurdu.

Ou, "Mümkün olduğu kadar çabuk geniş çaplı faiz indirimi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi paketini çıkarma ve etkin şekilde hayata geçirme konusunda iyi iş çıkaracağız" dedi.

Yaklaşık 1000 şirket Merkez Bankası'nın 43 milyar dolarlık kurtarma paketinden düşük faizli borç almış vaziyette.

China promises companies aid, global virus cases rise, Auto News, ET Auto https://t.co/rcPE3qd2mt pic.twitter.com/Kg6YJzNn4I — GoNews (@GoNewsIndia1) February 24, 2020

Sanayi üretiminde bir artış var, ancak ne zaman normale döneceği kestirilemiyor. Ticaret merkezleri konumundaki kıyı kentlerinde şirket üretimi normalin yüzde 70'inin üzerine çıktı. Gıda işleme, kömür madenciliği ve diğer sanayiler en az yüzde 70'lik geri dönüş var.

Otomotiv üreticileri ve diğer işyerleri aşamalı şekilde yeniden açılsa da, milyonlar işbaşı yaptığında salgının yayılmasını önlemek gerektiğine dair kesin talimatlar da var.

Devlet Başkanı Şi, düşük riskli addedilen bölgelerde işlerin canlanması için salgınla mücadele önlemlerinin gevşetilmesi, yüksek riskli bölgelerin ise sadece salgın kontrolüne odaklanması gerektiğini duyurdu. Yetkilileri, taşrada ilkbahar ekimlerinin sekteye uğramaması gerektiğine dair uyardı.

Benzer şekilde Asya'nın bir diğer motor gücü Güney Kore'de hükümet okulları kapattı ve şirketlere de çalışma saatlerini azaltma çağrısı yaptı.

ING, bugün yayımladığı raporda, Asya ekonomilerinin sadece Çinli turistlere satış yapamamak yüzünden 105-115 milyar dolar kayba uğrayabileceğini öngördü.