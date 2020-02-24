Trump bu kez google çeviri Hintçesiyle Twitter'ı çıldırttı

ABD Başkanı'nın Hindistan için yola çıktığı andan itibaren hesabından Hintçe tweet atılmaya başlandı. Google çeviriden kes yapıştır yapıldığında hemfikir olan nettaşlar, Trump yönetimine "Doğru düzgün Hintçe bilen çevirmen tutun" diye çıkıştı.

Hindistan'a ilk resmi ziyaretini eşi Melania Trump ile birlikte gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dillere destan tweetlerine seyahat boyunca devam etti, ama bu kez Hintçe olarak.

हम भारत आने के लिए तत्पर हैं । हम रास्ते में हैँ, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile sürekli kucaklaşmasıyla, barışçı direnişiyle Britanya sömürgeciliğini yenmiş Hindistan'ın bağımsızlik lideri Mahatma Gandi'nin konutunda ziyaretçi defterine sadece bir cümle yazıp sayfanın geri kalanını imzasıyla kaplamasıyla sosyal medyada alay konusu olan Trump'ın Hintçe tweetleri de şimşekleri çekti.

Hindistan için yola çıktığı andan itibaren hesabından Hintçe tweet atmaya başlayan Trump'tan yoldayken ve 'Namaste' mitingi sırasında paylaşımlar geldi.

Ancak Hintçe tweetlerini beğenmeyen nettaşlar 'İngilizceden Hintçe'ye birebir çevrilmiş' eleştirisini getirdi.

Bir kullanıcı "Başkanmızla gurur duyuyoruz, ne kadar çok dilde akıcı olamıyor. 'İyi niyet ve sevgiyle arzumuzu sembolize edebilelim ve ortaklığımızı genişletelim diye ve inanılmaz' gibi saçmalıklardan attığı tweetlerden, google çeviriden kes yapıştır yaptığı anlaşılıyor" diye yazarken, bir diğeri kısa ve netti:

so proud of our president, incoherent in so many languages — Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) February 24, 2020

"Biri Trump'ın google çevirisini engellesin."

Someone disable his Google Translate https://t.co/H8IV47lkwo — Henny 🏳️‍🌈 (@HennyHighFive) February 24, 2020

Bir başkası şöyle dedi:

"Google çeviri kullanmayı bırakın. En azından Hintçe bilen birini tutabilirdiniz, sizin yerinize o tweet atardı."

Stop using Google translate. Atleast you could have hired someone who knew Hindi, to write tweets for you https://t.co/z4QTNu0wVk — ਪੰਜਾਬ ਨਾਗਰਿਕ (@akdwaaz) February 24, 2020

ABD Dışişleri ve ABD'nin Hindistan Büyükelçiliğini etiketleyen biri "Lütfen, eğer başkanınızın Hintçe tweetlerinin ciddiye alınmasını istiyorsanız Hintçeyi her şekliyle iyi bilen birini tutun. Trump'ın tweetlediği aslında birinin google çeviri kullanarak yaptığı pespaye bir iş. Anlaşılmaz, yarım yamalak cümleler.

@StateDept @USAndIndia Please hire people who know #Hindi well in all its forms ifyou want your #President’s tweets to be taken seriously in Hindi. What #DonalTrump has tweeted is actually someone’s shoddy job of using Google Translate, perhaps. Convoluted & half-baked sentences. https://t.co/lSdKTA16bc — Ruchika Talwar (@RuchikaTalwar) February 24, 2020

Bu akşam Gucarat'tan Uttar Pradeş'e uçup eşiyle birlikte dünyaca ünlü sevgi anıtı Tac Mahal'ı ziyaret eden ve ardından başkent Yeni Delhi'ye geçen Trump'ın bunca eleştiriden sonra yarın Hintçe tweet atmaya devam edip etmeyeceği, merak konusu.

मैं इसी लिए भारत आया हूँ, सद्भावना और प्रेम के साथ ताकि हम अपनी अभिलाषा प्रतीक अपनी सांझेदारी और अविश्वसनीय विस्तार सकें l pic.twitter.com/gywJmRek1Y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

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