'Diamond Princess gemisindeki Ukraynalılar tahliye edilmeyi reddetti'

Japonya'nın Yokohama kentinde koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan ve dört kişinin yaşamını yitirdiği Diamond Princess cruise gemisindeki Ukrayna vatandaşlarının gemiden ayrılmayı reddettiği belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Maksim Kovalenko, "Gemide 25 Ukraynalı var, ikisi şu anda hastanede. Hepsi mürettebat üyesi. Yükümlülükleri sözleşmeyle belirleniyor ve onların istekleri de dikkate alınıyor. 24 kişi, şu anda Ukrayna'ya dönme niyetinde olmadığını belirtti. Bir Ukrayna vatandaşıyla da temas kuruluyor" dedi.

Büyükelçiliğin, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının Ukraynalıların fikirlerini değiştirme ihtimaline karşı hazır olduğunu kaydeden Kovalenko, bu durumda gerekli önlemlerin alınmasının planlandığını ifade etti.

Kovalenko, Ukraynalıların ülkelerine dönüp dönmeyeceğinin bizzat kendileri ve gemi sahibi tarafından karara bağlanacağını ekledi.

Diamond Princess gemisi Yokohoma’dan 20 Ocak’ta ayrılmış ve 3 Şubat’ta geri dönmüştü. Japon yetkililer, Çinli bir yolcunun Hong Kong’da hastalanması nedeniyle gemiyi iki hafta karantina altına almıştı. Gemideki dört yolcunun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.