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00:10 26 Şubat 2020
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    Hindistan basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde 3 gündür devam eden vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde biri emniyet amiri 13 kişi hayatını kaybetti.

    Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı protestolar sürüyor: 3 günde 13 kişi yaşamını yitirdi

    © REUTERS / DANISH SIDDIQUI
    Asya & Pasifik
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    Hint basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde 3 gündür devam eden gösterilerde biri emniyet amiri 13 kişi hayatını kaybetti.

    Ülkede, geçen yıl aralık ayında başlayan ve iki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda yaşamını yitiren sivillerin sayısı 37'e yükseldi. Yetkililer, çıkan olaylarda aralarında polislerin de bulunduğu 150'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Hastaneye kaldırılan yaklaşık 70 kişide kurşun yarası bulunduğu ifade ediliyor.

    Başkentin Maujpur, Kardampuri, Chand Bagh ve Dayalpur bölgelerinde devam eden gösterilerde çok sayıda araç, dükkan ve ev ateşe verildi. Gösterilerde yasa karşıtı ile destekçisi gruplar birbirlerine taş ve sopa fırlattı. Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

    Yetkililer, şiddetin devam ettiği bölgelere yaklaşık 6 binin üzerinde güvenlik gücünün gönderildiğini belirtti.

    Delhi Metro Demiryolu Şirketi’nden (DMRC) yapılan açıklamada, 5 metro istasyonuna giriş ve çıkışların kapalı olduğu bildirildi. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Delhi'nin bazı bölgelerindeki yaygın durumdan çok endişeliyim. Hepimiz şehrimizde barışı yeniden tesis etmek için birlikte çaba göstermeliyiz. Herkesi tekrar şiddetten uzak durmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

    BBC'nin haberinde de protestolar sırasında NDTV çalışanı 2 gazetecinin dövüldüğü, yerel JK24x7 kanalında çalışan bir muhabirin yaralandığı belirtildi. 

    Minaredeki hilali sökmeye çalıştılar

    Sosyal medyaya düşen görüntülerde, olayların yaşandığı Ashok Vihar bölgesinde, Hindu milliyetçilerinden oluşan bir grup, bir caminin minaresinde görüntülendi. Minarenin üzerine çıkan kişi, eliyle hilali yerinden sökmeye çalışırken çevreden alkış sesleri duyuldu. Üç kişilik grubun diğer üyeleri de minareye zarar verdi.

    Öte yandan, Gokulpuri bölgesinde bir cami ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi.

    'Polis, milliyetçi Hindulara destek oluyor'

    Olaylar sırasında göğsünden yaralanan bölge sakinlerinden Şanu Sıddıki yaptığı açıklamada, "Ateş dün geceden beri durmadı. Bu (Hindu) milliyetçiler, halkı dövmek için onlara silah ve kulübeler sağlayan polisler tarafından destekleniyor." dedi.

    ​Bölgedeki durumun çok gergin olduğunu ifade eden Sıddıki, "Her iki taraftan da çeteler dün geceden beri ayakta duruyor. Gece boyunca 'Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)' tezahüratlarını duyabiliyorduk." diye konuştu.

    Trump protesto edildi

    Öte yandan, başkentte Hindistan Komünist Partisinin destekçileri tarafından ABD Başkanı Donald Trump karşıtı eylem düzenlenirken, söz konusu gösteriler Assam, Batı Bengal ve Telangana eyaletlerinde de yapıldı.

    Protestoların sürdüğü Yeni Delhi'de temaslarına devam eden Trump'ın, akşam Hindistan'dan ayrılması planlanıyor.

    Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor

    Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

    Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

    Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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