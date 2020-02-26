Kayıt
14:27 26 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Protestolar ve koronavirüsle sarsılan ekonomiye Hong Kong usulü çare: Vatandaşlara para dağıtılacak

    © AFP 2019 / ISAAC LAWRENCE
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104148/18/1041481820.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202002261041481859-protestolar-ve-koronavirusle-sarsilan-ekonomiye-hong-kong-usulu-care-vatandaslara-para-dagitilacak/

    Hong Kong, uzun süredir devam eden protestolar ve son olarak koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen ekonomiyi canlandırmak için bir ‘teşvik’ paketini hayata geçiriyor. Paket kapsamında her bir yetişkin vatandaşa 10 bin Hong Kong Doları (yaklaşık 7 bin 900 TL) dağıtacak.

    Hong Kong'da yıllık bütçenin bir parçası olarak, ülkede sürekli ikametgâhı bulunan, 18 yaş ve üstündeki yaklaşık 7 milyon kişiye 10 bin Hong Kong Doları (yaklaşık 7 bin 900 lira) finansal yardım yapılacak.

    Maliyeden sorumlu yetkili Paul Chan, "Hong Kong'un ekonomisi bu yıl büyük zorluklarla karşılaştı. Dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra bir yandan yerel tüketimi teşvik etmek ve artırmak, diğer yandan insanların mali yükünü hafifletmek amacıyla, Hong Kong'un daimi oturum izni olan 18 yaş ve üzeri sakinlerine 10 bin Hong Kong Doları ödemeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

    Bu yardım, hükümet karşıtı protestoların ve yeni tip koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için ayrılan 120 milyar Hong Kong Doları tutarındaki yardım paketinin bir parçası olarak görülüyor.

    © AFP 2019 / ISAAC LAWRENCE
    Maliyeden sorumlu yetkili Paul Chan, Hong Kong'un yıllık bütçesini açıkladığı sırada dışarıda protesto vardı.

    Vergi indirimleri de yolda

    Harcamaya teşvik etmek ve mali yükü hafifletmek adına hazırlanan paket, işletmeler için de düşük faizli kredi ve bazı ödemelerde muafiyet gibi birtakım kolaylıklar sağlıyor.

    Ayrıca paket kapsamında kamu konut kiralarının düşürülmesi, gelir ve emlak vergilerinde de indirim yapılması planlanıyor.

    Hong Kong hükümeti söz konusu paketle 2021-2024 arasında ekonominin yüzde 2.8 büyümesini hedefliyor.

    © AFP 2019 / ISAAC LAWRENCE
    Hong Konglular, hükümetin yıllık bütçesinin detaylarını içeren kitapçığı almak için sıraya girdi.

    Çin’den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Hong Kong'da iki kişinin ölümüne neden oldu, ülkede 81 kişide virüs tespit edildi. Salgın gündelik hayatı olumsuz etkilerken, turizm sektörüne de ciddi darbe vurdu.

    Protestolar sürerken 'durgunluk' uyarısı yapılmıştı

    Hong Kong'da, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek amacıyla başlayan ve aylar süren eylemler de ekonomiyi olumsuz etkilemişti.

    Durumun kritik bir noktada olduğunu belirten Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, “Eğer bu çeyrekteki büyüme de önceki çeyreğin altında kalırsa, ekonomi üst üste 2'nci kez küçülmüş olacak. O zaman teknik olarak durgunluğa girdik demektir. Böyle olursa 2019 yılında negatif büyümeyle karşılaşacağız” demişti.

    Etiketler:
    Paul Chan, Eylem, Protesto, Hong Kong Doları, Teşvik, Ekonomi, Salgın, Koronavirüs, Hong Kong
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Maslenitsa’nın tarihi Hiristiyanlık öncesi döneme kadar uzanıyor.
    Moskova Maslenitsa Festivali: Rusya’nın başkentinde kışa nasıl veda ediliyor?
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet