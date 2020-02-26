Kayıt
16:55 26 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Yeni Delhi'nin Hindu nüfusun çoğunlukta olduğu bir semtini çatışmaların ardından terk eden Müslüman aileler

    Trump'la şov yapan Modi, Hindu-Müslüman çatışmasında 23 kişi öldükten sonra barış çağrısı yaptı

    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104148/37/1041483704.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202002261041483748-trumpla-sov-yapan-modi-hindu-musluman-catismasinda-23-kisi-oldukten-sonra-baris-cagrisi-yapti/

    Keşmir'in özerkliğini kaldıran anayasa değişikliği ve Müslüman olmayan yasadışı göçmenlere vatandaşlık veren yasa yüzünden gerilimin tavan yaptığı Hindistan, buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretini şova çevirmesinin ardından, başkentteki Hindu-Müslüman çatışmasıyla yüzleşmek zorunda kaldı.  

    ABD Başkanı Donald Trump Hindistan'daki dini özgürlükleri ve Başbakan Narendra Modi'nin liderliğini övgülere boğarken, pazar günü Yeni Delhi'de 'Müslüman karşıtı' diye nitelenen vatandaşlık yasasını protesto edenlerle savunanlar arasında çatışmalar yaşanıyordu. Dün çatışmaların üçüncü gecesinin yaşanması ve Müslümanların evleriyle işyerlerinin saldırıya uğramasının ardından, BBC 23 kişinin öldüğü, en az 189 kişinin yaralandığı haberini geçti.  

    Sosyal medyada paylaşılan tanıklıklar, fotoğraflar ve videolara göre demir sopalı, taşlı, silahlı Hindu çetelerin aralarında gazetecilerin de olduğu silahsız kişilere saldırdığını duyuran BBC, isimlere bakarak ölenlerle yaralananlar arasında hem Hinduların hem de Müslümanların bulunduğu sonucunu çıkardı.

    Dünden beri şiddetin en yoğun olduğu bölgelere girişe çok sıkı kısıtlama getirilip sokaklarda polis ve milis güçler devriye gezerken, pek çok Müslüman ailenin çatışma bölgelerini terk ettiği gözlendi.

    Delhi Yüksek Mahkemesi 'yeni bir 1984'ün yaşanmasına izin vermeyeceklerine' dair açıklama yaptı. 

    1984'te Delhi'deki Sihlere saldırıldığını ve içlerinden 3 binden fazlasının öldürüldüğünü hatırlatan BBC, son vakanın da başkentte on yıllardır görülen en öldürücü şiddet olayı olduğunu kaydetti. 

    Hindu milliyetçisi Narendra Modi ise şiddetin patlamasından üç gün sonra sükunet çağrısı yaptı. 

    Bugün Twitter'dan açıklama yapan Hindistan Başbakanı, "Ulusal karakterimizin temelinde barış ve uyum yatar. Delhi'deki kardeşlerimi, barış ve kardeşliği her daim korumaya çağırıyorum" dedi. 

    Modi, durumu yakından takip ettiğini ve polisin hayatı normale döndürmek için çalıştığını söyledi. 

    Muhalefet, güvenlik güçlerinin müdahalesinin çatışmaların kontrol altına alınmasına yetmemesiyle ilgili hükümeti suçladı.

    Muhalefetteki Kongre partisinin lideri Sonia Gandhi, İçişleri Bakanı Amit Şah'ın istifasını istedi. 

    Çatışmaların sebebi olan Vatandaşlık Değişiklik Yasası, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan komşu ülkelerin Müslüman olmayan vatandaşlarının Hindistan'da göçmenken vatandaşlığa geçmelerini kolaylaştırıyor. Müslümanlara vatandaşlık yolunu kapadığı için Müslüman karşıtı bulunan yasa, Hindistan'ın laik anayasasına aykırı olmakla da eleştiriliyor. 

    Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ise Hindistan'ın nüfusu 180 milyonu geçen Müslümanlarına karşı politikalar yürüttüğü suçlamalarını reddediyor. Ancak Delhi'de Müslüman protestoculara saldırılması için Hinduları sosyal medyada örgütleyen Kapil Mişra, BJP'nin yerel bir lideri. 

    Bu manzaraya rağmen Trump, eyalet başbakanlığı sicilinde Müslüman katliamı bulunan Modi'yi dinsel özgürlükler şampiyonu ilan etti. Oysa ABD Uluslararası Dinsel Özgürlükler Komisyonu, Hindistan hükümetine, çetelere dur demesi ve dini azınlıklarla diğer hedef alınanları koruması çağrısı yaptı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Maslenitsa’nın tarihi Hiristiyanlık öncesi döneme kadar uzanıyor.
    Moskova Maslenitsa Festivali: Rusya’nın başkentinde kışa nasıl veda ediliyor?
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet