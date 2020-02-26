Koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Asya'da ortaya çıkan, Ortadoğu ve Avrupa'da da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Pakistan'a da sıçradı.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, iki kişiye yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Zafar Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki kişinin de tedavi altına alındığını belirterek "Panik yapmaya gerek yok. Her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Vakalardan birinin Karaçi şehrinde olduğu belirtildi. Diğeri hakkında ise henüz net bir bilgi yok.