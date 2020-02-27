Çin'de 29 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ilk olarak ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 29 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylelikle Çin'de toplam ölü sayısı 2.744'e yükseldi.

Bununla birlikte açıklamada, Hubey eyaletinde 383'ü Vuhan kentinde olmak üzere 409 yeni vakanın tespit edildiği ve 32.495 kişinin hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

Diğer yandan son rakam, ocak ayından bu yana ülkede meydana gelen en düşük ölü sayısına işaret etti.

Son verilere göre Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.