Japonya'da bir kadın ikinci kez koronavirüse yakalandı

Japonya'da tur otobüsü rehberliği yapılan bir kadının daha önce koronavirüs tedavisi gördüğü ancak virüse yeniden yakalandığı öğrenildi.
Osaka'da yaşayan 40'lı yaşlarındaki kadın, daha önce koronavirüs nedeniyle tedavi görüp 1 Şubat'ta taburcu edilmişti.
Osaka Valiliği tarafından yapılan açıklamada, boğaz ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının ikinci kez koronavirüse yakalandığı belirtildi.
【新型肺炎】大阪市の女性バスガイド、コロナウイルスに感染 奈良の運転手と同乗 国内8例目 日本人ではない(厚労省) ★5https://t.co/8ribpwuqii— sk報道デスク (@sk95616377) January 30, 2020
Kovid-19'a Japonya'da ikinci kez yakalanan ilk kişi olsa da, benzer vakalar daha önce Çin'de de görülmüştü.
Bugün itibariyle Japonya'da teyitli koronavirüs hastası sayısının ise 186 olduğu biliniyor. Ancak, Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bu rakama Diamond Princess gemisindeki hastaların sayısı dahil değil. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Japonların sayısı ise gemidekilerle birlikte 7'ye ulaştı.
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