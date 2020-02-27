Japonya'da bir kadın ikinci kez koronavirüse yakalandı

Japonya'da daha önce koronavirüs tanısı konan ancak tedavi edilen bir kadının yeniden virüse yakalandığı öğrenildi.

Japonya'da tur otobüsü rehberliği yapılan bir kadının daha önce koronavirüs tedavisi gördüğü ancak virüse yeniden yakalandığı öğrenildi.

Osaka'da yaşayan 40'lı yaşlarındaki kadın, daha önce koronavirüs nedeniyle tedavi görüp 1 Şubat'ta taburcu edilmişti.

Osaka Valiliği tarafından yapılan açıklamada, boğaz ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının ikinci kez koronavirüse yakalandığı belirtildi.

​Kovid-19'a Japonya'da ikinci kez yakalanan ilk kişi olsa da, benzer vakalar daha önce Çin'de de görülmüştü.

Bugün itibariyle Japonya'da teyitli koronavirüs hastası sayısının ise 186 olduğu biliniyor. Ancak, Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bu rakama Diamond Princess gemisindeki hastaların sayısı dahil değil. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Japonların sayısı ise gemidekilerle birlikte 7'ye ulaştı.