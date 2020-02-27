Cüce olduğu için zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi, yapılan yardımları derneklere bağışlayacak

Avustralya'da cüce olduğu için okul arkadaşlarının zorbalığı ile karşı karşıya kalan Quaden Bayles'ın ailesi, çocukları için toplanan parayı yardım derneklerine yatıracaklarını açıkladı. Bayles'in annesi, "Siyah beya beyaz, toplumumuzda zorbalık nedeniyle kaç kişi intihar ediyor?" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da Quaden Bayles isimli bir çocuğun, cüce olması nedeniyle kendisine yapılan zorbalık yüzünden ağladığı görüntüler dünya gündeminde geniş yer tuttu.

Görüntülerde Bayles, "Bana bıçak ver. Kendimi öldüreceğim. Ölmek istiyorum" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Görüntülerin annesi tarafından internette paylaşılması üzerine ise çok sayıda isim Bayles'a destek açıklamalarında bulundu.

Öte yandan, ABD'li komedyan Brad Williams da 'GoFundMe' isimli bağış sitesi üzerinden Bayles için para yardımı kampanyası başlattı.

Başlatılan kampanyaya çok sayıda kişiden destek gelmesi üzerine Bayles için toplanan paranın miktarı 475 bin dolara ulaştı.

Bağış yapa isimler arasında Hugh Jackman gibi ünlü isimler de yer aldı.

Ancak, Bayles'in ailesinin parayı yardım kurumlarına bağışlayacağı öğrenildi.

'Disneyland'a gitmek istiyor olsak da...'

Avustralya'da NITV'ye açıklamalarda bulunan Doyles'in teyzesi, çocuğun 'Disneyland'a gidebilmesi için' gönderilen paranın yardım kurumlarına gönderileceğini açıkladı ve şunları söyledi:

"Hangi çocuk Disneyland'a gitmek istemezdi, hele ki Quaden'ınki gibi bir hayata sahip olan bir çocuk. Her gün yaşadığı zorluklardan kaçabileceği herhangi bir yere gidebilmesi eğlenceli olurdu. Ancak kardeşim 'Biliyor musun, asıl konuya dönelim' dedi. Bu küçük adam zorbalığa uğradı. Peki, siyah veya beyaz, toplumumuzda zorbalık yüzünden kaç kişi intihar ediyor? Biz bu paranın, ona gerçekten ihtiyacı olan yardım kuruluşlarına gitmesini istiyoruz. Onlar paranın nereye harcanması gerektiğini biliyor. Disneyland'e gitmek istiyor olsak da bu paranın toplumumuzun daha çok işine yarayacağını düşünüyorum."