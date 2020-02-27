Çin, koronavirüsle mücadele için kesenin ağzını açtı: Kendini ihbar edene para ödülü verilecek

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için mücadele eden Çin, hastalığa yakalandığını söyleyerek kendini ihbar eden ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişilere 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 700 TL) para ödülü verecek.

Çin'de salgının ilk görüldüğü Hubey eyaletine bağlı olan Qianjiang kentinde, semptomlarını rapor etmek konusunda halkı teşvik etmek isteyen sağlık otoriteleri, farklı bir ödül mekanizmasına başvurdu.

Buna göre koronavirüs taşıdığını söyleyen ve bu iddiası doğrulanan kişiler 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 700 TL) para ödülü alacak. Virüs taşıdığı iddiasıyla başvuran ancak henüz tam anlamıyla hastalık ihtimali dışlanamayan kişilere bin yuan (yaklaşık 870 TL), ‘şüpheli’ vakalara ise 2 bin yuan (yaklaşık bin 750 TL) verilecek.

Uygulama, 2 Mart’tan itibaren geçerli olacak.

Yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang, salgının merkezi konumundaki Vuhan kentine 150 kilometre mesafede bulunuyor. Qianjiang'da şimdiye kadar 197 koronavirüs vakasına rastlandı.

Çin’de şimdiye kadar 2 bin 800’den fazla kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı da 82 bini aştı. Ancak bu süreçte 32 bin 755 kişinin iyileştiği belirtildi.