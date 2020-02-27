Japonya'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek

Bugün itibarıyla teyitli koronavirüs hastası sayısının 186'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7'ye ulaştığı Japonya'da önlemler artırılıyor.

Başbakan Abe, önlemler kapsamında 1 Mart'tan bahar tatiline kadar ülkedeki bütün okulların tatil edileceğini duyurdu.

Hükümetin çocukların sağlığını her şeyin üstünde gördüğünü belirten Abe, "Ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin önümüzdeki hafta 2 Mart'tan ilkbahar tatiline kadar geçici olarak kapatılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya'da başkent Tokyo yakınlarındaki Yokohama limanında koronavirüs nedeniyle 4 Şubat'ta ‘Diamond Princess’ adlı yolcu gemisi karantina altına alınmıştı. İki haftalık karantinanın ardından test sonuçları negatif çıkan kişiler tahliye edilmeye başlanmıştı.