Çin'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi daha hayatını kaybetti

Çinli sağlık yetkilileri, ilk olarak ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri yayınladı.

Yapılan açıklamada, dün itibariyle 44 kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece toplam ölü sayısının 2.788'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Hubey eyaletinde 327 yeni vakanın tespit edildiği, toplam teyit edilmiş vaka sayısının da 78.824'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın, başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine de yayılmayı sürdürüyor.