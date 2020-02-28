Güney Kore'deki koronavirüs vakaları 2 bini geçti

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden yapılan açıklamada, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 2 bin 22'ye ulaştığı kaydedildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede 256 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 2 bin 22'ye ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, vakaların yüzde 90'ının salgının merkez üssü olan Daegu kenti ve komşu Kuzey Gyeongsang eyaletinde tespit edildiği bilgisi verildi.

Yetkililer, herhangi bir ölümün meydana gelmediğini, toplam ölü sayısının hâlâ 13 olduğunu belirtti.

Güney Kore, Kovid-19 vakalarında görülen ani artışla Çin'in ardından 'en fazla vakanın görüldüğü ülke' haline geldi.

Diğer yandan dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS de, salgın nedeniyle Seul'deki tüm konserlerini iptal ettiğini açıkladı.