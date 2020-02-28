Hong Kong'daki evcil hayvanlara koronavirüs karantinası

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, koronavirüs teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda virüs tespit edilmesi sonrasında kentteki tüm hastaların evcil hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı.

Hong Kong, salgın nedeniyle tüm koronavirüs hastalarının hayvanlarını karantina altına alınacağını duyurdu.

Karar, ülkede koronavirüslü 60 yaşında bir kadının köpeğinde de düşük miktarda virüs görülmesinin ardından alındı. Kanin cinsi köpeğin 14 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.

Köpeğin virüsü nereden kaptığına ve neden test yapma gereksinimi duyulduğuna dair kesin bir açıklama yapılmazken, olayın nedenini anlamak için daha çalışma yürütüleceği bildirdi.

Hong Kong bu uygulama ile insani bir salgında evcil hayvanları karantinaya alan ilk ülke olarak da kayıtlara geçmiş oldu.

'Kitlesel histeri yaratmak son derece sorumsuz'

Telegraph gazetesine konuşan Nottingham Üniversitesi Moleküler Viroloji Profesörü , yapılan çalışmalarda köpeklerin koronavirüse yakalanabileceğine dair bir bulgu elde edilmediğini belirtirken, "Virüsün bu kadar kısa sürede tür atlaması inanılmaz olur" ifadelerini kullandı.

Ball, "Test sonucunun zayıf pozitif olması, bunun çevresel yollarla veya insan temasından kaynaklandığını düşündürüyor. Henüz kesin bir kanıt yokken köpeklerin enfekte olma olasılığı hakkında kitlesel histeri yaratmak son derece sorumsuz bir davranış" dedi.

Vaka sayısı 94

Hong Kong’da vaka sayısı 94’e çıkarken, kentte bugüne kadar 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, kentte mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.