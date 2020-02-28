Kayıt
21:48 28 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Yeni Delhi'deki çatışmalarda 35 kişi öldü

    Hindistan'da Müslümanlara vatandaşlık yolunu kapatan yasaya karşı çatışmalarda 35 kişi hayatını kaybetti

    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 19
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104150/49/1041504938_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_1e83ad9a456a0c995a1d3ce7c3c253c7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202002281041504980-hindistanda-muslumanlara-vatandaslik-yolunu-kapatan-yasaya-karsi-catismalarda-35-kisi-hayatini/

    Hindistan İçişleri Bakanlığı, başkent Yeni Delhi’de pazartesi gününden bu yana devam eden şiddet olaylarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 514 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

    Hindistan İçişleri Bakanlığı başkent Yeni Delhi'de süren çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “24 Şubat’tan bu yana bu trajik olaylar sonucu 35 kişi hayatını kaybetti. İki güvenlik servisi görevlisi, kanun ve düzeni yeniden sağlamak için görevini yerine getirirken hayatlarını kurban etti. Ayrıca yaklaşık 70 polis memuru ve üst düzey subay, olaylar sonucu yaralandı.”

    Şu ana kadar 514 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken açılan soruşturma sayısının 48 olduğu aktarıldı.

    Vatandaşlara, “topluluklar arası gerilimi körüklemeye ilgi duyan kötü niyetli insan ve grupların yaydığı söylentilere inanılmaması” çağrısını yapan Bakanlık, “Delhi’deki 203 karakoldan sadece 12’si, yani yüzde 4.2’si bu şiddet olaylarından etkilendi” dedi.

    Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık tasarısı kanunlaştı
    © REUTERS / AMIT DAVE
    Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık tasarısı kanunlaştı

    Bakanlık, Yeni Delhi’nin kuzeybatısında son 36 saatte tek bir şiddet olayının kayda geçmediğini de sözlerine ekledi.

    Çatışmaların sebebi olan Vatandaşlık Değişiklik Yasası, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan komşu ülkelerin Müslüman olmayan vatandaşlarının Hindistan'da göçmenken vatandaşlığa geçmelerini kolaylaştırıyor. Müslümanlara vatandaşlık yolunu kapadığı için Müslüman karşıtı bulunan yasa, Hindistan'ın laik anayasasına aykırı olmakla da eleştiriliyor.

    Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ise Hindistan'ın nüfusu 180 milyonu geçen Müslümanlarına karşı politikalar yürüttüğü suçlamalarını reddediyor.

    Ancak Delhi'de Müslüman protestoculara saldırılması için Hinduları sosyal medyada örgütleyen Kapil Mişra, BJP'nin yerel bir lideri.

    Etiketler:
    vatandaşlık yasası, Vatandaşlık, Hindistan, Yeni Delhi, Müslüman
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Cilvegözü Kapısı
    Cilvegözü Kapısı tekrar açıldı: Sınır kapısında sessizlik
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet