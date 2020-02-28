Hindistan'da Müslümanlara vatandaşlık yolunu kapatan yasaya karşı çatışmalarda 35 kişi hayatını kaybetti

Hindistan İçişleri Bakanlığı, başkent Yeni Delhi’de pazartesi gününden bu yana devam eden şiddet olaylarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 514 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hindistan İçişleri Bakanlığı başkent Yeni Delhi'de süren çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“24 Şubat’tan bu yana bu trajik olaylar sonucu 35 kişi hayatını kaybetti. İki güvenlik servisi görevlisi, kanun ve düzeni yeniden sağlamak için görevini yerine getirirken hayatlarını kurban etti. Ayrıca yaklaşık 70 polis memuru ve üst düzey subay, olaylar sonucu yaralandı.”

Şu ana kadar 514 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken açılan soruşturma sayısının 48 olduğu aktarıldı.

Vatandaşlara, “topluluklar arası gerilimi körüklemeye ilgi duyan kötü niyetli insan ve grupların yaydığı söylentilere inanılmaması” çağrısını yapan Bakanlık, “Delhi’deki 203 karakoldan sadece 12’si, yani yüzde 4.2’si bu şiddet olaylarından etkilendi” dedi.

Bakanlık, Yeni Delhi’nin kuzeybatısında son 36 saatte tek bir şiddet olayının kayda geçmediğini de sözlerine ekledi.

Çatışmaların sebebi olan Vatandaşlık Değişiklik Yasası, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan komşu ülkelerin Müslüman olmayan vatandaşlarının Hindistan'da göçmenken vatandaşlığa geçmelerini kolaylaştırıyor. Müslümanlara vatandaşlık yolunu kapadığı için Müslüman karşıtı bulunan yasa, Hindistan'ın laik anayasasına aykırı olmakla da eleştiriliyor.

Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ise Hindistan'ın nüfusu 180 milyonu geçen Müslümanlarına karşı politikalar yürüttüğü suçlamalarını reddediyor.

Ancak Delhi'de Müslüman protestoculara saldırılması için Hinduları sosyal medyada örgütleyen Kapil Mişra, BJP'nin yerel bir lideri.