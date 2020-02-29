Çin'de 47 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin'de can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Sağlık yetkilileri son olarak ülkede 47 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede 47 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam ölü sayısının 2.835'e yükseldiği kaydedildi.

Komisyon, ayrıca 427 yeni vakanın tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayısının da 79.251'e çıktığı bilgisini verdi.

Açıklamada, ölümlerden birinin Pekin'de diğerinin Henan eyaletinde meydana geldiği belirtilirken kalan 46 ölümün Hubey eyaletinde yaşandığı bildirildi.

Diğer yandan açıklamaya göre vakaların 4'ü hariç tamamı Hubey eyaletinde bulunuyor. 420'si ise, eyalete bağlı, koronavirüsün merkez üssü Vuhan kentinde.