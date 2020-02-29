Güney Kore'de 594 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Ölü sayısı 16'ya çıktı

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını Güney Kore'de yayılmaya devam ediyor.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden yapılan açıklamada, ülkede 594 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre bu gelişmeyle ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 931'e çıkmış oldu.
Açıklamada, vakaların yüzde 90'ının ülkede salgının merkez üssü olan Daegu kenti ve komşu Kuzey Gyeongsang eyaletinde kaydedildiği bilgisi verildi.
Açıklamada Daegu bölgesinde üç kadının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 16'ya çıktığı kaydedildi.
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