Kim Jong-un'dan 'koronavirüs' açıklaması: Kuzey Kore'ye yayılırsa ciddi sonuçları olur

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan ülkede virüsün yayılmasının 'ciddi sonuçlarının' olacağını söyledi.

Devlet ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, İşçi Partisi toplantısında yaptığı açıklamada, virüse karşı mücadelenin 'halk savunması için azami disiplin gerektiren çok önemli bir devlet meselesi' olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri "Kontrolden çıkmış bir şekilde yayılan bulaşıcı hastalığın ülkemize girmesi, ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Kim, ayrıca yetkililere "Hiçbir özel duruma izin verilmemeli" diyerek ve 'bulaşıcı hastalığın girebileceği tüm kanalları ve alanları kapatma' talimatını verdi.

Güney Kore'de yüzlerce vaka tespit edilirken şimdiye dek Kuzey Kore'de yalnızca bir koronavirüs vakası edildi.