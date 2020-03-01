Tayland’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Tayland'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ülkede tanı koyulan kişi sayısı ise 42 olarak açıklandı.

Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, Covid-19 adı verilen virüsü taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk ölüm vakasının kaydedildiğini açıkladı.

Hastalık Kontrol Dairesi Genel Müdürü Suwannachai Wattanayingcharoenchai, dang humması nedeniyle hastaneye yatırılan daha sonra aynı zamanda Covid-19 taşıdığı da tespit edilen erkek hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Suwannachai, perakende sektöründe çalışan hastanın, koronavirüs tanısı konulmasının ardından sevk edildiği Bamrasnardura Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 42 kişide Covid-19 tespit edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen koronavirüs nedeniyle dünya genelinde, 2 bin 872'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 980 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.