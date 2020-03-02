Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in doğusu 5,7 büyülüğünde bir depremle sarsıldı. Depremde herhangi bir kayıp ya da hasar meydana gelmedi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ülkede 5,7 büyüklüğünde deprem yaşandığı bilgisini paylaştı. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyurdu.

Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.5 in Leyte, Philippines 42 min ago pic.twitter.com/HenPY4aX6P — EMSC (@LastQuake) March 1, 2020

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